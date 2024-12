Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Jaren Jackson Jr, a Memphis la stella più “nascosta” della lega

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Houston, we have a (rookie) problemTroppe poche gare per poter dare qualsiasi giudizio certo. Tuttavia, non si può non pensare che Reed Sheppard, la matricola di Houston scelta con la numero tre allo scorso Draft, il suo esordio tra i pro non se lo era immaginato così traumatico. A Kentucky, il suo tiro mieteva vittime partita dopo partita. Gli avversari tremavano al sol vedergli caricare le gambe. Nella NBA, purtroppo, definirlo anche solo un mediocre tiratore è un complimento. Per adesso. I Rockets hanno vinto contro i Pelicans, nella notte tra giovedì e venerdì. Sheppard ha avuto più minuti del solito. Per la precisione 18, contro una media di quasi 12. Ha ripagato con uno 0 su 8 dal campo (0 su 4 da tre), sinceramente imbarazzante. Le cifre sono tragiche (sportivamente parlando, eh.).