Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Clyburn, minuti da vero leader

Leggi su Sport.quotidiano.net

Cordinier 7 (in 23’ 2/3 da due, 1/4 da tre, 2/2 ai liberi, 2 perse, una recuperata, 3 assist). Parte forte e poi si mantiene uniforme in difesa calando leggermente in attacco. Belinelli 6,5 (in 16’ 1/3 da due, 0/2 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, un assist). Le cifre indicano che non è stata una delle migliori serate, mentre il campo dice che ha svolto in modo attento il ruolo di giocatore esperto che sa quando lasciare la scena agli altri. Pajola 7 (in 28’ 2/3 da due, 1/5 da tre, 2 rimbalzi, 4 perse, una recuperata, 6 assist). Buone cose in regia così come in difesa. A macchiare questa prestazione c’è qualche persa di troppo.7,5 (in 26’ 1/2 da due, 3/6 da tre, 2/3 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 3 recuperate, 2 assist). Un altro che ha saputo colmare il vuoto diship che si è creato con l’assenza di Shengelia.