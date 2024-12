Ilnapolista.it - Inter troppo più forte, vince 3-0 a Cagliari e si prende la vetta della classifica

Nonostante un buon primo tempo da parte del, l’si dimostra nettamente più: il match18esima giornata di campionato termina 3-0 per i nerazzurri. Ora sono al primo posto con 40 punti, a parimerito con l’Atalanta (che gioca stasera) e a +2 sul Napoli (che gioca domani); ma hanno una partita in meno rispetto agli altri due club.L’batte 3-0 ile silaParte subitola squadra di Simone Inzaghi, con un paio di buone occasioni avute da Thuram per segnare. Anche Lautaro vicino al gol, al minuto 28 nell’area piccola si tuffa di testa ma non riesce a portare la sua squadra sull’1-0.Il vantaggio arriva al 53esimo. Da calcio di punizione, Barella recupera palla alla sinistra del portiere rossoblù e mette un cross verso l’altro palo; Bastoni non fa la sponda al centro, ma va di testa direttamente in porta.