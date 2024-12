Laprimapagina.it - I nuovi dischi del 2025

Alla vigilia del nuovo anno anticipiamo alcune delle novità discografiche previste nei prossimi mesi; in questo periodo riparte la macchina della musica italiana per risvegliare il mercato del cd e del vinile.Il 31 gennaio Jovanotti torna con il nuovo album “Il corpo umano vol. 1”, anticipato dal singolo “Montecristo”, di cui non si sa ancora tanto poiché dovrebbe presentarlo ufficialmente come ospite al prossimo festival di Sanremo.“La caverna di Platone” è il nuovo album di Enrico Ruggeri, in arrivo il 17 gennaio, che rappresenta un altro capitolo significativo nella straordinaria carriera del cantautore, noto per la sua capacità di unire testi profondi e sonorità ricercate.Di Marco Mengoni arriva il nuovo album, anticipato dal singolo “Mandare tutto all’aria”, con cui potrebbe essere ospite al prossimo festival di Sanremo.