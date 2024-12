Oasport.it - F1, Max Verstappen non vuole distrazioni: “Se continuiamo così nel 2025 non sarò campione”

Leggi su Oasport.it

Il calo di prestazioni della seconda parte del Mondiale di Formula Uno 2024 è ancora ben nitido nella mente di Max. Anche se il quarto titolo iridato è arrivato senza non troppi problemi, il pilota olandese sta incrociando le dita in vista della prossima annata. A livello tecnico tutto sarà da rivalutare e la scuderia di Milton Keynes dovrà farlo senza il suo “genio” Adrian Newey che ormai è approdato in Aston Martin.Maxtenere la soglia di attenzione molto alta all’interno del team Red Bull: “Se, l’anno prossimo non. È tutto molto semplice. Dobbiamo davvero fare passi avanti per essere competitivi nella prossima stagione. Lo sappiamo tutti”. (Fonte: De Telegraaf).Il pilota quattro voltedel mondo punta l’attenzione su un aspetto ben preciso: “Confido che la squadra possa risolvere i problemi di bilanciamento della scorsa stagione.