Estensione della Ztl nella 'Y storica': "La merce non arriva alle attività"

Associazioni di categoria "perplesse" sul provvedimento con cui l’amministrazione comunale ha deciso di estendere in via sperimentale la Ztl’Yper le festività natalizie. Dallo scorso 11 dicembre fino a martedì 7 gennaio sono in vigore nuove regole per l’accesso al centro storicocittà. L’obiettivo del Comune,persona dell’assessore Enrico Tucci, è di dare maggiore spazio alla mobilità pedonale, che durante le festività natalizie acquisisce una maggiore valenza e intensità sia per lo shopping che per i vari eventi previsti nel tradizionale programma dei festeggiamenti. Di qui il rafforzamento del "carattere di monumentalità’Y" con conseguente revisione delle regole, e soprattutto degli orari, di transito nel cuorecittà. E proprio la sperimentazione è stato oggetto di un incontro, avvenuto il 20 dicembre, tra associazioni di categoria e assessore.