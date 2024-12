Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Svizzera, United Cup 2025: orari, possibili singolari e doppio, streaming

Leggi su Oasport.it

Pronta a debuttare la stagione(seppur nel 2024) per il tennisno. Questa notte traandrà in scena un confronto che sa tanto di mix tra evoluzione e ritorno a fasti di una volta, a seconda delle persone di cui si sta parlando.In apertura c’è una sfida da nuova generazione tra due giocatori che si conoscono molto bene. Flavio Cobolli e Dominic Stricker, infatti, da ragazzi usavano giocare ilassieme, tanto che lo Slam di specialità l’hanno anche vinto al Roland Garros. Successivamente, Jasmine Paolini, nella sua oramai nota veste di top player, cercherà di comprendere quale sia l’attuale livello di una Belinda Bencic da poco rientrata dopo la gravidanza. Infine ilmisto, con più certezze per l’(Errani/Vavassori) che per la.Il confronto tradiCup si giocherà nella mattina di domani a partire dalle ore 7:30.