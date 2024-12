Calciomercato.it - DIRETTA | Napoli-Venezia, la conferenza di Conte: seguila live

Leggi su Calciomercato.it

Le parole del tecnico azzurro a poche ore dal match che chiude l’anno solare 2024 al Maradona: segui lasu Calciomercato.itUltima partita del 2024 al Maradona. Il bilancio dell’anno solare è diviso esattamente a metà. C’è un pre e c’è il presente, chiamato Antonio. Ilaffronta ilalla 17a giornata di Serie A, davanti ad uno stadio gremito, pronto ad esultare e sognare.Antonio, allenatore del(LaPresse) Calciomercato.itDubbi di formazione per l’allenatore azzurro. In particolare da capire le condizioni di Politano, influenzato nelle ultime ore. E poi c’è quel ballottaggio a sinistra: Neres o Kvaratskhelia? In difesa, senza Buongiorno infortunato, ci sarà ancora Juan Jesus al fianco di Rrahmani.Segui lastampa intestuale da Castel Volturno qui su Calciomercato.