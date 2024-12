Biccy.it - Chiara Ferragni: quanto soldi darà a ogni cittadino che si è sentito ingannato dalla pubblicità del Pandoro

Il Codacons e, come sappiamo, hanno trovato un accordo e l’associazione per la tutela dei consumatori ha deciso di ritirare la denuncia per truffa aggravata. Questo perché l’imprenditrice digitale si è impegnata a soddisfare alcune richieste. Fra queste: il pagamento delle spese legali sostenute per il procedimento giudiziario; un indennizzo per tutti coloro che si sono rivolti al Codacons sentendosi ingannatidelPink Christmas e una donazione di 200 mila euro “a favore di un ente scelto d’intesa daed il Codacons, con preferenza accordata ad iniziative che supportino le donne vittime di violenza“.Codacons ritira la querela ache evita così il processo per truffa https://t.co/vyQV70wBTd #— BICCY.IT (@BITCHYFit) December 28, 2024Aammonta l’indennizzo per ilLa domanda che tutti si sono posti è stata: quantiotterranno i cittadini che si sono sentiti ingannatidelPink Christmas e per questo motivo si sono rivolti al Codacons? La risposta è: 150 euro.