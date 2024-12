Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Idea Kolo Muani: contatto con il PSG

Leggi su Pianetamilan.it

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilha avviato uncon il Paris Saint-Germain per valutare la possibilità di ingaggiare Randal, attaccante classe 1998 attualmente ai margini del progetto di Luis Enrique. I rossoneri puntano a ottenere il giocatore in prestito gratuito per sei mesi, con l'obiettivo di rinforzare il reparto offensivo senza pesare troppo sul bilancio. Tuttavia, l'operazione si presenta complessa: ilha chiesto al PSG di contribuire all'ingaggio del giocatore, che fino a giugno ammonta a circa 4 milioni di euro. Al momento, il club parigino non sembra disposto a soddisfare questa richiesta. Nonostante l'interesse concreto, ildovrà fare i conti con la concorrenza di club di alto livello come Juventus, Bayern Monaco e alcune squadre della Premier League, che potrebbero complicare ulteriormente l'affare.