Bene il lavoro ma non saremo ’amazonizzati’

È una Jesi che si prepara al 2025 dove irromperà Amazon, "con il suo carico di occupazione e sviluppo economico, ma che non vuole essere ‘amazonizzata’. Perché di fronte a un territorio che cambia, compito di un Comune è quello di avere la responsabilità di orientare questo cambiamento nella direzione che si ritiene migliore per la comunità". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, ieri mattina, durante il tradizionale incontro di fine anno, coinciso con il giro di boa di metà legislatura. Accanto a lui gli assessori, cui ha espresso piena soddisfazione per ilfatto e la necessità di conquistare i traguardi obiettivi prefissati nei prossimi due anni e mezzo. L’avvento del colosso dell’e-commerce non è stato il solo argomento trattato dal primo cittadino che ha parlato di una città "più aperta e più viva rispetto alla ‘città regia’ chiusa in sé stessa voluta da chi c’era prima", che ha saputo raccogliere "esigenze che erano diventate urgenze e le ha risolte" e che "sa progettare il futuro in maniera partecipata e condivisa".