Tvzap.it - Alpinisti dispersi, l’esperto rivela come si potevano salvare: “Ora sarebbero vivi”

La vicenda dei due, Cristian Gualdi e Luca Perazzini, ha scosso l’Italia intera. I due, espertie grandi sportivi, sono stati trovati morti dopo che domenica erano scivolati in un canalone sul versante aquilano del Gran Sasso. Secondo, però, si. (Continua.)Leggi anche:, poco fa la drammatica notiziaLeggi anche: Generale Figliuolo, aperta un’inchiesta con pesanti accuse: cosa sta succedendoI duetrovati mortiDue, Cristian Gualdi e Luca Perazzini, domenica scorsa, durante un’escursione sul Gran Sasso, sono scivolati in un canalone. I duesono stati poi trovati morti, probabilmente assiderati e uccisi dal freddo. Perazzini e Gualdi erano per la seconda volta sul Gran Sasso, erano ben equipaggiati per la scalata, ma forse impreparati ad affrontare le temperature rigide della notte.