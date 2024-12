Ilrestodelcarlino.it - Adria: incendio all’ex palazzo delle Canossiane. In fiamme il tetto

(Rovigo), 28 dicembre 2024 – Paura nel centro di. Nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre, alle 17.20, è divampato unin corso Mazzini che ha coinvolto ildell’ex. Sul posto sono intervenute prontamente più squadre dei vigili del fuoco arrivate dal locale distaccamento, Cavarzere, Rovigo e Abano Terme (Padova) con due autopompe, due autobotti, due autoscale per un totale di 16 operatori coordinati dal funzionario di guardia. I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento per circoscrivere le, sezionando parte delventilato per evitare un rogo generalizzato. Le operazioni di spegnimento e bonifica delin legno ventilato di oltre 700 mq dell’edificio sono terminate all’alba di oggi sabato 28 dicembre. Nessuna persona è rimasta coinvolta.