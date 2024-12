Thesocialpost.it - Abusi su bambina di 5 anni anni, arrestato amico di famiglia

Leggi su Thesocialpost.it

Terni, 28 dicembre 2024 – Sarebbe stato il padre della, una piccola di 5, ad accorgersi di quello che stava accadendo, attraverso le telecamere installate in casa. Da lì la telefonata ai carabinieri, la denuncia e l’ordinanza di cautelare che ha portato in carcere un operaio 44enne di Terni, accusato di violenza sessuale su minore.I militari hannol’uomo su mandato del gip Barbara Di Giovannantonio: le manette sono scattate la vigilia di Natale, mentre i fatti contestati risalgono alla sera precedente nell’abitazione dove la bimba vive con i propri genitori: ad accorgersi di ciò che stava accadendo ad opera del loro “” sarebbe stato il padre attraverso le telecamere installate in casa.Nella denuncia ci sarebbe un riferimento anche a un episodio analogo datato luglio 2024.