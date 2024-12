Lettera43.it - Violenze su una 13enne, respinta la richiesta di archiviazione presenta da Jay-Z

Lata da Jay-Z di archiviare il caso in cui è accusato di aver violentato unanel 2000 insieme a Puff Daddy è statada una giudice di New York. Si tratta di Analisa Torres, che nel motivare la decisione ha criticato il linguaggio utilizzato dall'avvocato del rapper. Lo ha definito, infatti, «inappropriato, uno spreco di risorse giudiziarie e una tattica che difficilmente aiuterà il suo cliente». La giudice ha anche stabilito che la donna che accusa Jay-Z può continuare a mantenere l'anonimato nonostante gli sforzi del legale del cantante e produttore discografico di rivelare pubblicamente la sua identità.LEGGI ANCHE: Puff Daddy resta in carcere: negata per la terza volta la libertà su cauzionePuff Daddy e Jay Z nel 2020 (Getty Images).