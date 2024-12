Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 27-12-2024 ore 12:10

dailynews radiogiornale e neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per le ferite riportate in combattimento il soldato nordcoreano catturato dalle forze ucraine l’ho riferito Lo spionaggio della Corea del sud e secondo pure il militare mandato da Pyongyang a ingrossare le fila del offensiva russa era stato preso prigioniero dopo essere stato ferito oltre 6000 donne parenti di combattenti stranieri dello Stato islamico rinchiusa nel campo di alcool del NordEst della TV e sotto il controllo curdo stanno protestando con violenza rivendicando la propria Liberazione dopo la caduta del regime di bashar El arrivo al potere di insorti islamici il campo di alpol fondato nel 2016 si trova vicino al confine con l’iraq attualmente ospita circa 40 sfollati in maggioranza iracheni e siriani nel giorno di Santo Stefano Papa Francesco aperto la seconda forza stampa del Giubileo nel carcereno di Rebibbia seconda apertura in questo Giubileo dopo l’apertura della Porta Santa San Pietro è venuta la notte del 24 dicembre durante l’omelia il pontefice invitato tutti a tenere le finestre spalancate le porte stare a casa e soprattutto quella del cuore quando è chiuso diventa duro come una pietra si dimentica della tenerezza anche nelle situazioni più difficili Ognuno di noi ha la propria detto quindi l’invito a tenere sempre aperto il cuore riprendo oggi le ricerche di Luca perazzini e Cristian Gualdi due alpinistignoli di 42 48 anni dispersi la domenica pomeriggio sul Gran Sasso 2700 m il nostro lavoro è quello di andare a cercare le persone e portarla a casa vive Oggi riprendiamo le ricerche le condizioni meteo dovrebbero essere buone dovremmo risolvere avevamo le ricerche con gli elicotteri in quarta ci saranno almeno 20 soccorritori ha detto il presidente del Soccorso Alpino e speleologico Abruzzo Daniele la legge di bilancio che vale in tutto 30 miliardi ottenuto il via libera definitivo della camera lo scorso XX dicembre ma non c’è spazio per la discussione a Palazzo Madama i tempi sono compressi per vita esercizio provvisorio tratterebbe in caso di mancata approvazione entro il 31 dicembre il testo e praticamente blindato e questo provoca le proteste dell’opposizione che vedono tagliati i margini di discussione dei contenuti e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa