Ilrestodelcarlino.it - Maglianese dell’anno, premiato Cruciani

Elettoper meriti sportivi Mattia, insignito di un encomio anche il padre Lucaper l’attività sportiva e sociale che svolge nel territorio. Pochi giorni prima di Natale, si è tenuta nell’ex sala consiliare di Magliano di Tenna la cerimonia di premiazione ‘Il moglianese’, evento istituito dall’Amministrazione per encomiare i cittadini che attraverso le loro professioni o attività contribuiscono a far conoscere e valorizzare il paese. Una bella occasione anche per scambiarsi gli auguri e fare il punto della situazione sulle necessità e prospettive della comunità. Ad essere insignito del titolo di moglianeseè stato Mattia24enne residente a Magliano di Tenna, agonista marziale nello Ju Jitzu, praticante da anni di arti marziali a livello nazionale e internazionale nella palestra ‘Kuma Ju Jitzu’ di Ponzano di Fermo, nel corso del 2023, ha conquistato diversi titoli: argento nella Coppa Italia federale; cintura nera di primo Dan nella sua disciplina (primo nelle Marche), oltre al diploma di merito sportivo del Coni, tanto che oggi nella sua specialità si trova al quarto posto nel ranking nazionale.