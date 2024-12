Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 66-45, Eurolega basket in DIRETTA: ultimo quarto in arrivo, V nere senza difficoltà finora

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAJackson abbassa il braccio su Polonara proteso verso l’appoggio o la schiacciata, sicuramente due liberi, chiamato però un challenge.Inizia l’.TOP SCORER –: Polonara 13;: Maledon 18Finisce così il terzo, dominioriserve fin dall’inizio ad ora per la. Ultimi e presumibilmente non decisivi 10 minuti in.66-45 De Colo in allontanamento.66-43 2/2 Polonara.Polonara si prende tutto Black addosso aspettandone l’atterraggio dopo il salto sulla finta, due liberi.64-43 2/2 De Colo nel suo viaggio in lunetta che inaugura l’minuto del terzo.64-41 2/2 Polonara.Polonara lotta a rimbalzo e guadagna due liberi per fallo di Black.62-41 Canestro non facile di Harrison.62-39 Dalla media Tucker!60-39 2/2 Maledon.