L'Isola dei Platani sarà riqualificata: "Il progetto vedrà la luce nel 2025"

"Nelprogetteremo il restyling deldei. Mentre il 2026 e il 2027 saranno gli anni nei quali faremo i lavori". Con queste parole il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, annuncia l’avvio deldi rilancio che promette di dare nuova linfa all’economia locale e al cuore pulsante del commercio cittadino. Il restyling deldei, centro commerciale naturale di Bellaria che si snoda lungo via Paolo Guidi e conta ben 180 esercizi commerciali, si inserisce in un piano strategico più ampio che nelsi concentrerà proprio sul settore del commercio. "Faremo delle analisi anche sul turismo, strettamente collegato, avvalendoci di ricerche, sondaggi, marketing. Le analisi di mercato ci permetteranno di fare alcune valutazioni importanti. Il ruolo del Comune in questi casi può essere indiretto, ma positivo" spiega Giorgetti.