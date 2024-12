Ilfoglio.it - Le reazioni politiche all'arresto di Cecilia Sala in Iran

Leggi su Ilfoglio.it

“Siamo molto preoccupati per il fermo indella giornalistae seguiamo il caso da vicino e con grande apprensione. Chiediamo da subito al governo, con cui siamo già in contatto, di mettere in campo ogni iniziativa utile a far luce su questa vicenda, chiarezza sui motivi di questo trattenimento e, soprattutto, a riportarein Italia quanto prima”, scrive la segretaria del Pd Elly Schlein. La giornalista, arrestata a Teheran lo scorso 19 dicembre, si trova da una settimana in una cella di isolamento del carcere di Evin, dove vengono tenuti i dissidenti. Il motivo del suonon è ancora stato formalizzato. Era partita da Roma per l'il 12 dicembre con regolare visto giornalistico e le tutele di una giornalista in trasferta. "Il governo italiano e l'Unione europea si adoperino senza indugio per ottenere l'immediato rilascio di