Le pagelle. Da Mendes ci si aspetterebbe qualcosa di più

SASSI 6 Sufficienza di stima perchè non era facile esordire in B in una partita come questa. Una buona parata su Juric e tre gol presi senza grandi responsabilità. DELLAVALLE 6 Si guadagna la sufficienza per la respinta sulla linea, a Sassi battuto, su un tiro a colpo sicuro di Bianchi. Per il resto qualche. distrazione di troppo. ZARO 6 Qualche errore in impostazione, dietro se la cava e a inizio ripresa, sul 2 a 2, va vicino al gol con una girata volante respinta alla disperata da Lezzerini. CAUZ 6 La batteria di attaccanti che ha il Brescia non è semplice da affrontare, e lui se la cava con mestiere, non disdegnando qualche puntata in avanti. DI PARDO 5,5 Partita ‘timida’, dove va meglio in spinta che in fase difensiva, nell’uno contro uno va spesso in difficoltà. (27’ st Magnino 6 ‘Rovina’ involontariamente con un’autorete sfortunata un buon approccio al match).