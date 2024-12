Lettera43.it - La storia della prigione di Evin, simbolo della repressione politica in Iran

La giornalista italiana Cecilia Sala è stata arrestata a Teheran il 19 dicembre e da allora è detenuta in una cella di isolamento nelladi. L’ambasciata e il consolato d’Italia stanno seguendo il caso con la massima attenzione fin dal suo inizio, e il ministero degli Esteri sta lavorando con le autoritàiane per chiarire la situazione legalecronista. La preoccupazione è tanta, vista la sinistra fama del carcere.Cecilia Sala.è utilizzata prevalentemente per la detenzione di oppositori politiciSituata nel quartiere di Teheran da cui prende il nome, ladifu costruita durante il regime dello scià Mohammad Reza Pahlavi e, a partire dal 1972, fu utilizzata prevalentemente per la detenzione di oppositori politici. Inizialmente la sua gestione fu assegnata ai servizi segreti imperialiiani (Savak), che operarono tra il 1957 e il 1979.