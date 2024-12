Ilfattoquotidiano.it - Ipotesi ipotermia per il 35enne trovato morto sul lungomare di Martinsicuro (Teramo)

L’è che siaperil, senegalese senza fissa dimora, il cui cadavere è stato risenza vestiti ieri mattina a) in una rimessa per i lettini da mare sul. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di. Il giovane è statocompletamente nudo e, come anticipato dal Nucleo investigativo dei Carabinieri e confermato da una ricognizione cadaverica del medico legale, Antonio Sciarra, il corpo non fornirebbe informazioni di una morte violenta perché privo di lesioni lacero-contuse.A poca distanza dal luogo del ritrovamento sono stati recuperati gli indumenti e i documenti del giovane che ne hanno consentito una precisa identificazione. Si tratta di un pregiudicato con precedenti per spaccio. Il ragazzo potrebbe aver fatto il bagno nella parte di mare antistante il deposito prima di rifugiarsi nella rimessa.