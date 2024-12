Il passaggio a livello si chiude lei accelera per passare e investe un bambino di 10 anni | È rimasto schiacciato con la testa sotto la ruota

Leggi su Dayitalianews.com

Mercoledì 26 dicembre si è consumata un’orribile tragedia a Nola, in provincia di Napoli, dove una donna nel tentativo di attraversare ildella circumvesuviana di via Roma ha investito undi 10, schiacciandogli lae uccidendolo.La dinamica dell’orribile incidente alSecondo una prima parziale ricostruzione la donna era a bordo della sua Renault, quando hato per attraversare ilche si stavando per ildel treno. Dall’altro lato della strada c’era ildi origini polacche insieme ai genitori e alla sorellina di 13. Forse il piccolo si è spaventato, è scivolato ed è caduto e l’auto della donna lo ha investito in pieno, schiacciandogli la. La stessa donna ha subito caricato ilin auto portandolo all’ospedale Santa Maria della Pietà, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.