Corona | Gli amministratori di Benevento costano un milione di euro

Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gabrieledel movimento “Altraè possibile”.Sono giunte ieri ai cittadini beneventani le telefonate di auguri per Natale del sindaco Clemente Mastella, ma anche in questa santa occasione il primo cittadini non ha pagato di tasca propria. Ha utilizzato il servizio “Sindaci in Contatto” pagato dal Comune di, cioè dai contribuenti, per telefonate di emergenza che, evidentemente, non sono gli auguri e neppure la propaganda per le solite cose di cui si vanta.Non è l’unico servizio pagato con soldi pubblici che il “primo cittadino” utilizza in aggiunta alla sede comunale, l’auto, i telefoni e il personale dell’Ente. Infatti, usufruisce ancora del servizio di scorta che gli consente indubbi vantaggi, compreso la circolazione in zone vietate al traffico e le multe annullate per eccesso di velocità.