Iltempo.it - Cartelle pazze, Cerno: "Cittadini eroi contro gli errori della burocrazia"

Il casomaxi-cartella di Natale arriva al Tg 4 di venerdì 27 dicembre che si è occupatovicenda raccontata oggi da Il Tempo. Una "cartella" Tari da oltre 35 mila euro da pagare entro il 17 dicembre recapitata a Emanuele D'Andria, 78 anni, accusato dall'Ama di "omessa dichiarazione" e di "evasione totale" del tributo, fra il 2020 e il 2023, per una superficie di ben 496 metri quadrati in cui, secondo la municipalizzata. Ma alla base c'è un " errore macroscopico" sul locale usato dal romano come studio: "Per lavorare uso una stanza di 11 metri quadrati, dentro casa mia e non certo in una pertinenza, e pago la Tari dal 2003", racconta l'ingegnere a Il Tempo, spiegando di aver dovuto presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria "perché, nonostante abbia presentato istanza di autotutela, Ama non mi ha risposto".