Vigilia di Natale | i look delle celebrities

Da Kendall Jenner a Dua Lipa, tutti idiLadi2024 ha portato con sè la voglia di sperimentare ma anche di mantenere le tradizioni tipiche della moda sotto l’albero.Tra oro, rosso e bordeaux, spiccano totalcelesti o fucsia, ma anche outfit casual, iper sportivi o in stile old money.Se Kendall Jenner sceglie un pullover a temada abbinare a pantaloni affusolati e camicia da collegiale, Dua Lipa opta per un montone anni ‘90 con moon boot e cerchietto da renna.ScreenshotPiu patinato lo stile di Camilla Cabelo che per la voglia sveglia una bellissima nuance di baby blue, così come Melissa Satta che scatta insieme al suo Carlo Beretta indossando un bellissimo tailleur glitterato celeste ghiaccio.Paris Hilton resta fedele alla sua genesi con un sexy, per poi strizzare l’occhio alla tradizione posando insieme alla famiglia vestita da elfo.