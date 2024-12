.com - Giubileo, Papa apre Porta Santa nel carcere di Rebibbia: “La speranza non delude”

(Adnkronos) – Ilha aperto oggi, 26 dicembre, la secondadeldella. Per la prima volta in un: a. Il Pontefice in questo modo vuole dare un segno tangibile dellaa tutti i detenuti. Prima del gesto di grande significato simbolico, Bergoglio ha pronunciato alcune parole a braccio: “La primal’ho aperta in San Pietro , ho voluto che la seconda fosse qui in un. Perché tutti qui, dentro e fuori, avessimo la possibilità di spalancare le porte del cuore e capire che lanon”. Poi rivolto a don Ambarus: “Don Ben venga con me”. Al termine della messa, ilha incoraggiato di nuovo i detenuti: “ Adesso non dimentichiamo due cose da fare con le mani: aggrapparsi alla corda ancora di, mai lasciarla.