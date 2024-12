Oasport.it - United Cup 2025: le avversarie del girone dell’Italia. Due incroci potenzialmente rognosi

Si festeggia il Natale quest’oggi, ma fra quarantott’ore sarà tempo diCup. Tra Perth e Sydney si giocherà il torneo con diciotto Nazionali a sfidarsi per la terza edizione; l’Italia è inserita nelD e ha due selezionidi fronte come Francia e Svizzera. Partiamo dai transalpini, che possono rappresentare uno spauracchio complicato soprattutto per la presenza di Ugo Humbert, che viene dalla sua stagione migliore in carriera raggiungendo la prima finale 1000 in carriera a Parigi-Bercy e puntando un piazzamento in top 10. Alle sue spalle Corentin Moutet, che con il suo estro può infastidire tutti come anche autodistruggersi; tra le donne Diane Parry e Chloe Paquet non rappresentano invece ostacoli insormontabili per Jasmine Paolini. Il doppio con Elixane Lechemia ed Edouard Roger-Vassellin può creare pericoli, ma Andrea Vavassori e Sara Errani possono tranquillamente essere all’altezza.