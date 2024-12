Ilgiorno.it - Morire di lavoro a Natale

In quel capodel regista britannico Ken Loach che è "Il pane e le rose" ("Bread and roses" del 2000) si racconta e si denuncia la condizione lavorativa di chi è impiegato nel settore delle pulizie fra precarietà, bassi salari e tanta, tanta fatica. Operai di bassa manovalanza, come si dice con un termine dispregiativo. Immigrati perlopiù, che puliscono uffici lasciati vuoti da manager e impiegati all'alba o di notte. E che quando per caso li incrociano, i manager e gli impiegati, sono talmente ignorati (umiliati) da risultare "invisibili", indegni di un saluto, trasparenti come i vetri dei grattacieli dove entrano per passare aspirapolveri e pulire scrivanie. Invisibili come lo sono spazzini e operatori ecologici che puliscono le nostre città, svuotano cestini, raccolgono i sacchi della spazzatura spesso nell’indifferenza generale.