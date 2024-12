Snowboard | morta la svizzera Sophie Hediger travolta da una valanga

Leggi su Sportface.it

Una tragedia ha sconvolto il mondo dello, che piange la scomparsa di. La 26enne, che faceva parte della nazionaledicross, è statada unasulle piste di Arosa, cittadina in cui ha trascorso molto tempo nella sua carriera, dopo essere cresciuta a Horgen. “Siamo sbalorditi e pensiamo alla famiglia di, alla quale porgiamo le nostre più sincere condoglianze”, le parole di Walter Reusser, CEO Sport di Swiss-Ski. Ora, sulla vicenda sta indagando la polizia elvetica, che vuole fare luce sulle dinamiche del terribile incidente per stabilire eventuali responsabilità.ha ottenuto risultati importanti nel proprio sport, dove si è affermata nel gruppo di atlete di alta caratura. I primi due podi in Coppa del Mondo sono arrivati nel corso della stagione 2023/2024, e i piani per il futuro prossimo erano molto importanti.