Tg24.sky.it - Ricerche alpinisti su Gran Sasso sospese a causa del maltempo

Leggi su Tg24.sky.it

Il Soccorso Alpino e Speleologico alle ore 11:45 ha reso noto che le condizioni sulrestano proibitive, anche adegli accumuli di neve fresca delle ultime ore e delle forti raffiche di vento. Le condizioni meteo, inoltre, sono in peggioramento. Si ritenterà un avvicinamento ai dueappena sarà possibile far operare i soccorritori in condizioni di sicurezza.Trascorreranno la notte nell'Ostello Campo Imperatore, nell'omonima località a 2.100 metri di quota sul, una decina di soccorritori del gruppo oggi impegnato nelle. La funivia delche da località Fonte Cerreto, a quota 1.115 metri, conduce a Campo Imperatore, è bloccata da questa mattina. E' quindi impossibile sia tornare alla base sia consentire a un altro gruppo di soccorritori di salire in quota.