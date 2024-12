Biccy.it - Mariotto senza freni: “Vip fluido. Non avrei fatto vincere Guaccero”

Leggi su Biccy.it

Tra i veri protagonisti dell’ultima edizione di Ballando Con le Stelle c’èombra di dubbio Guillermo, che prima si è dato alla fuga avvolto nel suo famoso boa giallo e poi ha disertato anche la finale per dei problemi di salute. Milly Carlucci sabato scorso ha spiegato che lo stilista è caduto e si èmale ad una gamba e il settimanale Chi hasapere che Guillermo è stato anche avvistato in aeroporto su una sedia a rotelle.Guillermocommenta la finale di #BallandoConLeStelle, a cui non ha partecipato.«La vittoria di Bianca? Nontifato per lei e non l’fatta. Gli dei, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca,eguali erivali, poi c’erano gli “umani”» pic.twitter.com/2iPNACZl4j— Cinguetterai ? (@Cinguetterai) December 23, 2024rompe il silenzio dopo la finale di Ballando Con le Stelle.