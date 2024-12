Iltempo.it - Federica Pellegrini allo scoperto: "Sono di destra". A 360° da Sinner a Ballando

La leggenda del nuoto azzurrosi racconta in una lunga intervista al Corriere della sera in cui ripercorra la lunga e straordinaria carriera in vasca, ma anche amori, gossip, ricordi familiari e la recente esperienza acon le stelle, che l'ha vista arrivare seconda non senza qualche polemica. Un aspetto inedito è quello relativo alla politica. Intervistata da Aldo Cazzullo e Arianna Ravelli,racconta del nonno materno Gastone Lionello, campione di lotta greco-romana.e del padre Roberto, parà della Folgore: "L'ultimo lancio lo fece quandonata io. Disse che era la prima volta che si buttava avendo paura di perdere qualcosa. Smise. E andò a fare il barman nei grandi alberghi veneziani, come il Gritti". Papà era di? "Sì", risponde la Divina.