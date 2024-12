Tvplay.it - De Ketelaere, la stella plasmata da Gasperini: e Maldini aveva ragione

Paolocivisto lungo, ora Charles Deè unagrazie a Gian Piero: così il belga sta trascinando l’AtalantaL’Atalanta è prima in classifica in Serie A, ha serie possibilità di superare il turno in Champions League rientrando tra le prime otto e può arrivare in fondo alla Coppa Italia. A inizio gennaio, inoltre, sarà impegnata in Arabia Saudita per la Final Four di Supercoppa italiana. Vincere un altro titolo dopo l’Europa League vorrebbe dire scrivere l’ennesima pagina di storia.De, lada: e(LaPresse) Tvplay.itGian Piero, però, a prescindere dai piazzamenti e dalle Coppe vinte e da vincere, si è tolto la grande soddisfazione di valorizzare un giocatore praticamente buttato via dal Milan: Charles De