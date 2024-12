Calciomercato.it - Thiago Motta esalta un bianconero: “Ha qualcosa di speciale”

Il tecnicocommenta la vittoria sul campo del Monza che interrompe la serie consecutiva di pareggi in campionatoRiecco la vittoria. La Juventus ritrova i tre punti in campionato dopo quattro pareggi di fila. Il successo in coppa Italia contro il Cagliari è stato bissato a Monza: McKennie e Nico Gonzalez i protagonisti della vittoria bianconera con i due gol rifilati a Turati.un: “Hadi” (LaPresse) – Calciomercato.itNel post gara proprio di loro due ha parlatonel suo intervento a ‘DAZN’: “McKennie mi chiama professore? Non l’avevo mai sentito. Avete fatto l’intervista a due ragazzi che danno grandissima disponibilità a giocare in ruoli diversi e lo fanno bene perché sono giocatori di alto livello. In più l’atteggiamento come lo fanno è un piacere per me”.