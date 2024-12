Lanazione.it - Taglio dell’anestesista notturno. Oggi il presidio dei medici al Noa

Leggi su Lanazione.it

dei camici bianchi davanti all’Ospedale Apuane. E’ stato indetto dalla fuzione pubblica Cgil Massa-Carrara, Anaao e Aaroi Enac per questa mattina, dalle 8.30 alle 9.30, ad una settimana di distanza dall’entrata in vigore della riorganizzazione all’interno del Noa e quindi del passaggio da 3 anestesisti notturni a 2, con il ’’ della guardia anestesiologica ’dedicata’ all’Ostetricia del Noa. All’assemblea sit in al Noa non ci saranno solo i diretti interessati dal, ovvero gli anestesisti, ma è attesa la partecipazione anche di altriin solidarietà dei colleghi. "In questi primi sei giorni ci sono stati 3 parti complicati e 5 interventicon reperibilità a dimostrazione che abbiamo tutte le ragioni dalla nostra parte", commenta il segretario provinciale Cgil Massa Carrara, Nicola Del Vecchio.