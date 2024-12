Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello, chi rischia stasera 23 dicembre

Ilnon si ferma nemmeno sotto le Feste, regalando al suo pubblico una serata ricca di emozioni e colpi di scena. Questa sera, lunedì 232024, la Casa più spiata d’Italia sarà protagonista della 19ª puntata stagionale, in onda come sempre su Canale5. Alfonso Signorini ci guida in una diretta che promette scintille, con il televoto aperto e ben sette concorrenti in nomination. Ma chi sarà il più votato per l’agognata immunità? Facciamo un punto sulla situazione, tra tensioni, flirt eche preannunciano sorprese.Cosa dicono ideldel 23Nella scorsa puntata abbiamo detto addio a Stefano Tediosi, eliminato dopo una settimana di alti e bassi. La sua uscita ha lasciato spazio a nuovi ingressi: Maxime Mbanda, che pare promettere bene, e i ritorni di due volti amati, Eva Grimaldi e Stefania Orlando.