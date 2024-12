Romadailynews.it - Roma, ultimati i lavori a Piazza Pia e al sottopasso Lungotevere in Sassia

Conclusi in tempi record gli interventi per il Giubileo 2025: nuova area pedonale eesteso.È stata inaugurata questa mattina la nuovaPia, riqualificata con un’area pedonale e il prolungamento delin, restituendo alla città uno spazio storico e funzionale in vista del Giubileo 2025.Realizzati da Anas (Gruppo FS Italiane) per conto del Commissario Straordinario Roberto Gualtieri, isono iniziati il 21 agosto 2023 e si sono conclusi in soli 450 giorni, con un investimento complessivo di 85,3 milioni di euro.L’intervento ha permesso di restituire alla Capitale un percorso pedonale che collega Castel Sant’Angelo a San Pietro, creando unaarmoniosamente integrata con gli edifici storici di Marcello Piacentini. L’opera include la pavimentazione rinnovata, un nuovo sistema di illuminazione pubblica, due fontane decorative e spazi verdi con essenze arboree di pregio per mitigare l’effetto “isola di calore”.