Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2024 in DIRETTA: pochi minuti al via della seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA13.19 Nella prima metà di gara Timon Haugan ed Atle Lie Mcgrath hanno fatto il vuoto: con ogni probabilità i due norvegesi si contenderanno la vittoria visto il grande vantaggio sugli altri.13.16 Questa la classificaprima:1. HAUGAN Timon NOR 52.252. MCGRATH Atle Lie NOR 52.56 +0.313. NOEL Clement FRA 53.24 +0.994. AMIEZ Steven FRA 53.30 +1.054. KRISTOFFERSEN Henrik NOR 53.30 +1.056. YULE Daniel SUI 53.43 +1.187. KOLEGA Samuel CRO 53.66 +1.418. MEILLARD Loic SUI 53.69 +1.449. RYDING Dave GBR 53.79 +1.5410. FELLER Manuel AUT 53.80 +1.5511. MATT Michael AUT 54.28 +2.0312. RODES Istok CRO 54.42 +2.1713. SEYMOUR Jett USA 54.51 +2.2614. STROLZ Johannes AUT 54.64 +2.3915. NEF Tanguy SUI 54.68 +2.4316.