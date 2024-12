Metropolitanmagazine.it - Il “Miracle Dress” di Stella McCartney diventa green

Era il 2011 quando l’iconicalanciava quello che inizialmente si chiama “Octavia”. Un abito dalle forme geometriche particolarissime, in grado di snellire qualsiasi figura, che si era inserito perfettamente nella collezione invernale. Questa sua capacità gli ha conferito il nome di “”, l’abito dei miracoli, come ribattezzato dai media. Ora è pronto a un rilancio, con qualche novità super: un nuovissimo materiale che lo renderà ancora di tendenza dopo quasi 14 anni.Arriva una nuova versionedel “” diL’abito è stato un vero e proprio must have, un classico indossato dalle star. Tra queste Kate Moss, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Liv Tyler, Penelope Cruz, Alicia Keys. Star che hanno usufruito del particolare design dell’abito, che grazie a un intelligente blocco di colore a clessidra, con lati appena visibili, costringono l’occhio a concentrarsi sui pannelli anteriore e posteriore a contrasto.