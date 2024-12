Top-games.it - GUIDA LORDS of the FALLEN come attivare la PHOTO MODE

Per la gioia di tutti i Fotografi Digitali o Virtuali, ti parlerò dellaof thelaall’interno del nuovo Soulslike che ti porta nella terra suggestiva di Mournstead e ti trasforma in un eroe o nel cattivo, Portalanterna, che dovrà purificare o lasciare intatti i beacon nel mondo.Ora vediamo insiemelainof theNiente strani menù per accedere alla modalità fotografica del gioco, ci vuole pochissimo ed è molto, molto semplice. Mentre sei in giro nel mondo diof the, potresti trovarti davanti a degli ambienti magnifici o spaventosi allo stesso tempo, dove un bel laghetto potrebbe diventare in Umbral un cimitero di Giganti.laÈ il momento giusto per fare una bella foto ricordo, no? Quindi è il momento dilainof the