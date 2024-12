Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Conte lo vuole, la Juve chiede soldi

2024-12-20 09:31:13 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:NAPOLI – Danilo è il prescelto, l’idea forte per rinforzare un reparto che è già fortissimo di suo ma che domani a Genova è atteso alla prova del nove senza uno dei suoi leader più trascinanti, Alessandro Buongiorno. Antonioil brasiliano della, lo stima da tempo, sia tecnicamente che come uomo. E non può essere altrimenti, visto il curriculum vitae di Danilo. Alla voce squadre in cui ha giocato, dall’arrivo in Europa, ci sono Porto, Real Madrid, Manchester City entus, di cui attualmente è capitano. Lo è anche della Seleçao, da quando Dorival Jr è il nuovo ct del Brasile. Insomma, a 33 anni (34 li compie a luglio), Danilo è un giocatore con un passato incredibile alle spalle e secondoanche un presente e un futuro da protagonista.