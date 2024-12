Gqitalia.it - Conclave ha un finale che sfida un po' la logica, ma va benissimo così

SPOILER ALERT - Questo articolo contiene diversi dettagli riguardanti ildel film-Prima di entrare in sala a vedere, mi aspettavo un thriller con qualche vena folle e diverse sfumature politiche. Avevo maturato questa convinzione dopo avere visto il trailer una sola volta e con una conoscenza superficiale dei punti salienti del film: è morto un Papa, se ne deve nominare un altro, ma ilfinisce viziato da qualche scandalo. Pensavo a cose tipo Tutti gli uomini del Presidente, La talpa, e cose del genere. Politica fatta innanzitutto di parole, soprattutto quando ci si toglie gli occhiali per farsi valere, un'idea dopo l'altra. Oddio, a prima vista c'è (anche) questo, ma, come tono, siamo più vicini a Morto Stalin, se ne fa un altro che a Lincoln.È difficile stabilire con esattezza quanto questo registro sia intenzionale, ma pare proprio che qualcosa non abbia funzionato a dovere.