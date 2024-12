.com - Calcio a 5 / Serie D 2024/2025, il punto alla fine dell’andata nel girone B della Vallesina

CdC Moie campione d’inverno con la Futsal Ottrano al secondo posto. Inseguono Santa Maria Nuova, Frasassi e Valmisa. Sorpresa Atletico Chiaravalle. In coda Virtus Aurora, Angeli e Virtus Cupra, 23 dicembre– Si è concluso sabato scorso ildi andataD dia 5 marchigiano e possiamo fare dunque un breve bilancio sull’andamento delB, quello che vede protagoniste le formazioni dell’entroterra anconetano e in special modo.La lotta al vertice tra CDC Moie e Futsal OttranoNemmeno il più bravo degli sceneggiatori avrebbe potuto scrivere un finale migliore visto che si affrontavano nello scontro diretto le prime dueclasse, con un distacco di soli tre punti a separare CDC Moie (foto di copertina) e Futsal Ottrano.Gli ingredienti per un match da categoria superiore c’erano tutti, importanzaposta in palio, pubblico delle grandi occasioni e tanta qualità in campo.