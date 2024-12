Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano batte Trapani e si avvicina alla Final Eight di Coppa Italia. Mirotic e Shields trascinatori

Dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite (di cui tre ko consecutivi in),rialza la testa e trova un importante successo casalingo contronel posticipo del dodicesimo turno di regular season della Serie A 2024-2025 dimaschile. 105-90 il punteggio in favore dei meneghini, che fanno un piccolo passo avanti verso la qualificazione per ledi.Quando mancano tre giornate al termine del girone d’andata della stagione regolare, i campioni nazionali in carica rientrano infatti virtualmente tra le otto qualificate superando Treviso (nona classificata con un record di 6/6) e tenendo il passo di Trieste e Tortona con un bilancio di 7 vinte e 5 perse. Biglietto per Torino ormai in tasca invece per la neopromossa siciliana, attualmente terza insieme a Reggio Emilia con all’attivo 9 vittorie e sole 3 sconfitte.