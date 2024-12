Universalmovies.it - Bagman | Sam Claflin nel nuovo horror di Colm McCarthy

Notorious Pictures ha presentato in questi giorni il trailer ufficiale di, ilcon protagonista Sam.Celebre per le saghe di successo Hunger Games e Pirati dei Caraibi, l’attore Samtorna protagonista in una pellicolache affonda le radici nel folclore e nelle leggende popolari. In, infatti, un uomo () si ritrova a lottare per suo figlio contro una creatura che si nutre di bambini.Nel cast diretto da(Outcast), oltre a, spiccano i nomi di Antonia Thomas (Misfits, The Good Doctor), la pluripremiata attrice e cantante Sharon D. Clarke (Rocketman), Steven Cree (Churchill, Martyrs Lane) e William Hope (Dark Shadows, The Son).Questa la trama ufficiale di: si narra di un’antica e malefica creatura che si nasconde nell’oscurità, nutrendosi delle paure dei bambini e trascinandoli via per sempre.