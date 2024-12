Lettera43.it - Alitalia, si va verso l’accordo coi sindacati per la revoca dei licenziamenti

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo hanno riferito, dopo l’incontro odierno, che la procedura dicollettivi dei dipendenti diSai – City Liner vala. Isi sono confrontati con l’azienda in amministrazione straordinaria, il ministero del Lavoro e le associazioni professionali. Durante il confronto si è parlato del finanziamento della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori e le lavoratrici diper altri 10 mesi. Le sigle hanno spiegato che ci sarà un «nuovo appuntamento il prossimo 8 gennaio per sottoscrivere».I: «Finanziamento in manovra»Iin un comunicato unitario hanno sottolineato anche che «dopo l’8 gennaio l’azienda procederà alla richiesta di ulteriori 10 mesi di cigs in continuità con l’attuale ammortizzatore sociale.