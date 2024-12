Game-experience.it - Xbox, Microsoft ha promosso Jason Ronald a VP della Next Generation

Leggi su Game-experience.it

ha confermato il nuovo incarico di, ora Vice Presidentedivisione. Questa novità consolida di conseguenza il ruolo dicome uno dei principali artefici delle tecnologie che hanno resoSeries XS delle console decisamente apprezzate.Come riportato da The Verge, il contributo del dirigente è stato cruciale non solo per l’hardware, ma anche per funzionalità molto apprezzate come il Quick Resume e l’FPS Boost. Con questa mossa il colosso di Redmond ha quindi intenzione di spingere la divisionea superare i limiti tecnologici dell’attuale generazione di console.si è già distinto per il suo lavoro suSeries XS, offrendo miglioramenti come la Velocity Architecture e una retrocompatibilità avanzata che ha ridefinito l’esperienza di gioco.