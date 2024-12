UsaDurbin attacca giudici della Corte

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

1.37 Il potente senatore democratico Dick Durbin ha accusato dueconservatorisuprema di aver violato le leggi federali sulla trasparenza, in un lungo rapporto frutto di un'indagine durata mesi da parteCommissione GiustiziaCamera Alta americana. Lo riporta la Cnn. Per Durbin, presidenteCommissione,il fatto che Clarence Thomas e Samuel Alito non abbiano reso pubblici i viaggi sontuosi e altri doni ricevuti da ricchi uomini d'affari "costituisce una violazionelegge federale".